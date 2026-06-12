Лидеру «Сильной Армении» Карапетяну ограничили выезд из Армении

Власти Армении ввели ограничения на выезд из страны лидеру партии «Сильная Армения» Нареку Карапетяну. Об этом он сообщил в видеообращении в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Он пояснил, что данный факт стал известен, когда они вместе со съемочной группой хотели проехать к русско-грузинской границе в Верхнем Ларсе, чтобы изучить ситуацию с экспортом армянской сельскохозяйственной продукции.

«Но (армянские) пограничные службы сообщили мне, что мой визит туда запрещен, и наложили на меня ограничения», — сказал Карапетян.

Лидер «Сильной Армении» пояснил, что у него есть информация о проблемах с пересечением границы фур с армянской сельхозпродукции и очередях длиной в 15 километров.

До этого Карапетян предложил провести в стране новые парламентские выборы или назначить второй тур. По его словам, «Сильная Армения» уже обратилась в Центризбирком, чтобы они «исправили свои грехи». Если требование будет проигнорировано, то блок пойдет в Конституционный суд.

7 июня в Армении прошли парламентские выборы, в которых участвовали 16 партий и два избирательных блока. Партия действующего премьера Никола Пашиняна «Гражданский договор» набрала 49,81% голосов избирателей. У блока «Сильная Армения» предпринимателя Самвела Карапетяна — 23,29%. На третьем месте оказался альянс «Армения» экс-президента республики Роберта Кочаряна — 9,94%.