Заместитель руководителя и внешнеполитический эксперт фракции «Альтернатива для Германии» Маркус Фронмайер отверг обвинения в адрес представителей партии, посетивших Петербургский международный экономический форум.

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Поводом для ответа стало заявление главы парламентской фракции ХДС/ХСС Йенса Шпана, который ранее назвал визит депутатов АдГ в Россию государственной изменой.

Комментируя эти обвинения, Фронмайер в социальной сети X заявил, что контакты с Россией связаны с вопросами поставок дешевой энергии. Одновременно он раскритиковал политику ХДС в отношении Украины, заявив, что после таких контактов Киеву выделяются новые миллиарды евро, которых затем не хватает внутри Германии, в том числе в системе здравоохранения.

В работе Петербургского международного экономического форума вместе с Фронмайером участвовали депутат ландтага Йорг Урбан и эксперт АдГ по энергетической политике Штеффен Котре.