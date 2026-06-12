В офисе Зеленского сделали признание о Крыме

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью латвийскому порталу Delfi озвучил цели проводимых украинскими силами атак на Крым и южные регионы. По словам представителя киевской власти, основная задача заключается в нарушении логистических коридоров для изоляции полуострова и российского военного контингента.

По его словам, Киев хочет добиться не только топливного кризиса, но и голода на полуострове.

«Уничтожение северного коридора, который идёт с Мариуполя, и южного коридора. Это резкое влияние на возможность обеспечивать дальше продолжение оккупационных мероприятий, дальше двигаться куда-то по направлению территории Украины или иметь возможность развивать эти территории», — сообщил Подоляк.

Представитель офиса Зеленского подчеркнул, что Киев рассчитывает на системное разрушение инфраструктуры, которое повлечет за собой серьезные последствия для жизнеобеспечения региона.

«Сейчас это системная работа, которая, безусловно, приведет к тому, что Крым не сможет существовать с точки зрения вообще обычного функционирования. Мы видим топливный кризис, безусловно, будет продуктовый кризис», — отметил советник.

По его словам, Киев все это делает, чтобы вызвать отток граждан из Крыма.

Ранее сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич охарактеризовал удары ВСУ по транспортным узлам как тактику устрашения, направленную на мирных жителей.

«Бить по дорогам, мостам, гражданскому транспорту, гуманитарным конвоям и машинам скорой помощи — это тактика террора, которой ВСУ придерживаются неукоснительно», — заявил он в беседе с РИА Новости.

До этого губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщал о серии ракетных ударов по мостам в районе Чонгара и Геническа, из-за чего движение через пункты пропуска в Крым временно ограничивалось.