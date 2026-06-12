Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар раскритиковал европейцев, упрекающих Нью-Дели за покупку российской нефти. Об этом пишет Ilta-Sanomat.

По данным портала, глава ведомства высказался о политике Индии в отношении закупок нефти на финском форуме «Дискуссии Култаранта».

Журналисты заметили, что гневная речь министра была вызвана необдуманными словами модератора сессии, британского журналиста Гидеона Рахмана.

«В то время большая часть нефти на рынке была российской, потому что европейцы покупали нефть в других странах. Обстоятельства подтолкнули нас в определенном направлении», — пояснил Джайшанкар.

Министр подчеркнул, что европейцам, когда они говорят о моральной двусмысленности действий правительства Индии, следует помнить о том, что страны Европы продают и продавали оружие для нападения на Индию.

Вместе с тем, напомнил глава ведомства, ни одна европейская страна ни разу не подвергалась нападению с применением индийского оружия, Индия никогда не предпринимала враждебных действий против Европы.

Назван крупнейший в мире экспортер нефти

Ранее сообщалось, что на вооружении ВС Пакистана, одного из основных противников Индии, состоит техника, предоставленная Китаем, Турцией, Нидерландами, США, Францией, Италией, Швейцарией, Германией.

Кроме того, отмечают военные эксперты, у военных Пакистана было замечено стрелковое оружие, произведенное в Британии, Испании, Швеции.