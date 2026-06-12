Зеленский расширил санкции против России

Глава киевского режима Владимир Зеленский ввел в действие решение о санкциях против 29 физических и 17 юридических лиц, среди которых российские СМИ, судьи и Союз журналистов России. Об этом сообщается на сайте Зеленского.

В санкционный перечень вошли, в частности, два сетевых СМИ медиахолдинга Рамблер и Союз журналистов России. Среди физических лиц на сайте Зеленского назван московский судья Тимур Вахрамеев.

В сообщении утверждается, что судьи, попавшие под ограничения, якобы принимали незаконные решения в отношении украинских журналистов, активистов и политиков. Также Киев заявил о санкциях против российских СМИ и их руководителей.

Зеленский регулярно подписывает указы о санкциях против российских физических и юридических лиц, а также граждан Украины и других стран, которых Киев обвиняет в сотрудничестве с РФ.

Санкционные списки готовят украинские министерства и ведомства. После этого предложения рассматривает Совет национальной безопасности и обороны Украины, который принимает соответствующие решения. Киев также добивается от западных стран введения собственных ограничений против Москвы.