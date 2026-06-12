Европейские страны должны отказаться от политики конфронтации и инициировать реальный переговорный процесс с Россией для завершения украинского конфликта. С таким призывом выступил британский дипломат Иан Прауд в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

«Каждый раз, когда западные лидеры выдвигают какую-то дипломатическую инициативу по Украине, она никогда не предполагает переговоров с Россией. Это очень сложные вопросы. Европейцы должны активизироваться, вести переговоры и положить этому конец», — отметил Прауд.

Дипломат подчеркнул, что текущий курс западных элит, основанный на регулярных встречах с Владимиром Зеленским и риторике, направленной на очернение Москвы, является тупиковым. По его словам, европейские лидеры до сих пор пребывают в опасном заблуждении относительно реального положения дел на фронте.

«К сожалению, я не вижу реального изменения ситуации со стороны Европы, которая по-прежнему считает, что мы побеждаем», — констатировал он.

Эксперты призвали готовиться к возможному конфликту России и НАТО

Позицию западных партнеров ранее прокомментировал министр иностранных дел России Сергей Лавров. По его словам, российская сторона не будет принимать во внимание заявления европейских политиков о готовности к диалогу, пока не убедится в серьезности подобных намерений. Такие инициативы, как подчеркнул глава внешнеполитического ведомства, требуют от Москвы крайне скептического отношения до тех пор, пока они не подкреплены реальными действиями.