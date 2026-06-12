Эстония приступила к размещению укрытий от взрывов и осколков

Власти Таллина разместили в городской среде первое модульное укрытие, предназначенное для защиты населения в случае возникновения угроз. Об этом сообщает портал национального гостелерадио ERR.

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Укрытие изготовлено из железобетонных конструкций и передано городу одной из эстонских компаний. Сооружение рассчитано на защиту людей от взрывов, ударной волны и осколков.

Конструкция выполнена по модульному принципу. При необходимости ее можно оперативно демонтировать и установить на новом месте.

Проект носит пилотный характер. После его реализации городские власти оценят результаты и примут решение о возможности дальнейшего расширения сети подобных укрытий.

Подготовка объектов гражданской защиты ведется в Эстонии не первый год. Весной 2024 года правительство страны утвердило постановление, предусматривающее подготовку к обязательному размещению бомбоубежищ в крупных жилых зданиях новой постройки. Позднее МВД Эстонии разработало проект о выделении около 2 млн евро на создание убежищ гражданской обороны.