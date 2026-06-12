Британский художник-график Дэвид Хокни скончался на 89-м году жизни

Британский художник-график и фотограф Дэвид Хокни скончался в возрасте 88 лет. Об этом в пятницу, 12 июня, сообщила телерадиокомпания BBC.

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По словам публициста художника Эрики Болтон, Хокни не стало 11 июня.

— Знаменитый британский художник Дэвид Хокни, одна из важнейших фигур в современном искусстве как XX, так и XXI веков, мирно скончался дома 11 июня 2026 года, за месяц до своего 89-летия, — передает заявление Болтон BBC.

Хокни был одним из самых влиятельных и узнаваемых британских художников второй половины XX и начала XXI века. Его творчество оказало заметное влияние на развитие современного искусства. Он родился 9 июля 1937 года в городе Брэдфорд в Англии. Получил образование в Королевском колледже искусств в Лондоне и уже в молодости стал одной из ключевых фигур британского поп-арта.

Мировую известность Хокни принесли яркие полотна, посвященные жизни Калифорнии, где он прожил многие годы. Его визитной карточкой стали изображения бассейнов, залитых солнцем вилл и повседневных сцен Лос-Анджелеса. Среди наиболее известных работ — «Большой всплеск», «Портрет художника (Бассейн с двумя фигурами)» и многочисленные двойные портреты друзей и близких.

Помимо живописи, Хокни активно занимался фотографией, создавал оригинальные фотоколлажи из десятков и сотен снимков и исследовал возможности восприятия пространства и времени. В последние десятилетия он одним из первых среди признанных мастеров начал использовать цифровые технологии, создавая работы на планшетах и смартфонах.

Творчество Хокни неоднократно отмечалось престижными наградами и выставлялось в крупнейших музеях мира. В 2018 году одна из его картин с изображением бассейна была продана на аукционе почти за 70 миллионов фунтов стерлингов, что стало рекордом среди живущих на тот момент художников.