В блоке Карапетяна указали на проблемы с регистрацией голосов за партию Пашиняна

Блок "Сильная Армения" Самвела Карапетяна сомневается в законности получения правящей в Армении партией "Гражданский договор" премьер-министра Никола Пашиняна как минимум 100 тыс. голосов избирателей на парламентских выборах 7 июня.

Об этом заявил журналистам у здания Центризбиркома Армении в Ереване кандидат в депутаты от блока Арам Вардеванян.

"Голоса около 100 тыс. наших соотечественников, принявших участие в избирательном процессе, были внесены в систему не электронным путем, а механическим, что вызывает вопросы, поскольку не было электронной верификации. Мы уверены, что в реальности партия Пашиняна не получала более 43-44% голосов избирателей. А это говорит о том, что они не набрали достаточно мандатов для единоличного формирования правительства. То есть такой расклад позволяет нам говорить, что если бы не эти проблемные 100 тыс. голосов, то действующие власти должны были бы пойти на второй тур", - сказал Вардеванян.

Парламентские выборы в Армении прошли 7 июня. Правящая партия "Гражданский договор" премьер-министра Никола Пашиняна, по предварительным данным Центризбиркома, набирает 49,825% голосов. Блок бизнесмена Самвела Карапетяна "Сильная Армения" набирает 23,281%, блок бывшего президента Роберта Кочаряна "Армения" - 9,934%. Партия бизнесмена Гагика Царукяна "Процветающая Армения" получает 3,996% и не проходит в парламент Армении.

Местные наблюдатели и оппозиция сигнализировали о беспрецедентных нарушениях в ходе голосования, в том числе организации избирательной карусели, выноса избирательных бюллетеней, открытого голосования. Выборы сопровождались задержанием представителей оппозиционных сил.