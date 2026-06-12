Военный эксперт, ветеран боевых действий, офицер запаса Олег Шаландин в эфире телеканала «Царьград» раскрыл подоплеку приостановки сделки главы киевского неонацистского режима Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа об освоении природных ресурсов Украины.

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Собеседник телеканала считает, что сделка Зеленского и Трампа, заключенная в апреле прошлого года, по состоянию на сегодняшний день фактически расторгнута, и в Киеве решили сдать украинские ресурсы европейцам.

Как заметил эксперт, Европейский союз (ЕС) трещит по швам из-за непомерных трат на Украину, ее содержание. Он подчеркнул, что страну фактически содержат государства ЕС. Шаландин утверждает, что американцы по сути, отказались от этой литиевой сделки, от всех соглашений, которые связаны с природными ресурсами Украины, в том числе ископаемыми, потому что они понимают, что «не в коня корм».

По словам собеседника телеканала, Зеленский сейчас фактически этой приостановкой перепродает все ресурсы европейцам, но и они в итоге, вероятно, ничего не получат, поскольку они наткнутся на ту же самую проблему — невозможность войти на Украину для реализации сделки.