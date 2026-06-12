Посол РФ заявил об ужесточении выдачи виз россиянам Швейцарией

Со стороны Швейцарии наблюдается ужесточение политики выдачи виз россиянам. Об этом в интервью РИА Новости заявил посол России в Швейцарии Сергей Гармонин.

© Газета.Ru

Он отметил, что в последние месяцы соотечественники стали все чаще жаловаться на сложности с получением виз. В том числе россияне замечают, что швейцарская сторона в большинстве случаев выдает визы однократные, по датам, а вот предоставление многократных — это редкость.

«К сожалению, приходится констатировать, что и в этом вопросе швейцарские власти пошли на поводу у Брюсселя», — подчеркнул Гармонин.

Оценена вероятность полного закрытия Европы для россиян

7 ноября Европейская комиссия объявила о запрете выдачи новых многоразовых шенгенских виз россиянам. В соответствии с новыми правилами, гражданам РФ будет необходимо каждый раз подавать заявление на новую визу, когда они хотят совершить поездку в Евросоюз. Такие меры, по мнению инициаторов запрета, позволят проводить тщательную проверку заявителей для снижения любого потенциального риска для безопасности стран.