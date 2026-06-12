Mehr: Иран не начнёт переговоры с США без выполнения ряда условий

Власти Ирана требуют разблокировать $12 млрд из замороженных активов, снять морскую блокаду и приостановить действие санкций на продажу нефти, чтобы начать переговоры с США по вопросу его ядерной программы. Об этом сообщило агентство Mehr со ссылкой на проект меморандума Тегерана и Вашингтона.

В документе отмечается, что Иран и США проведут в течение 60 дней переговоры по ядерной тематике, по итогам которых заключат соглашение, но до начала диалога по атому американские власти обязуются приостановить действие санкций на продажу иранской нефти и нефтепродуктов, разблокировать в самом начале $12 млрд из замороженных активов и полностью снять морскую блокаду.

В течение 60 дней стороны, согласно проекту меморандума, должны прийти к соглашению, которое будет подразумевать снятие всех первичных и вторичных санкций, а также отмену резолюций Совета Безопасности ООН и Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). За этот период США будут обязаны разморозить еще $12 млрд из иранских зарубежных активов.