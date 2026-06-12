Японский министр напомнила Трампу об авторских правах из-за ролика с Наруто

После публикации Дональдом Трампом видео в образе героя популярного аниме Токио напомнил о необходимости получать согласие правообладателей на использование любых чужих произведений.

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Министр по стратегии продвижения японской культуры Кими Онода отреагировала на использование чужих произведений государственными деятелями, передает РИА «Новости». Поводом послужил опубликованный президентом США видеоролик, где политик предстал в роли главного героя известного аниме Наруто.

Чиновница не стала напрямую комментировать действия главы Белого дома, однако подчеркнула важность получения согласия от создателей контента.

«Даже в случаях, когда нельзя однозначно говорить о нарушении авторских прав, существует риск, что произведение будет использовано способом, противоречащим намерениям правообладателя, что нанесет ущерб образу произведения и самому правообладателю», – заявила Онода.

По словам министра, базовые принципы защиты интеллектуальной собственности в равной степени распространяются на любые правительственные учреждения. Она также добавила, что японская сторона неоднократно передавала Вашингтону свою позицию по подобным вопросам через официальные дипломатические каналы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале президент США Дональд Трамп удалил скандальный видеоролик с Бараком Обамой.

Летом прошлого года Белый дом опубликовал сгенерированное изображение американского лидера в костюме Супермена. До этого в соцсетях администрации появилась картинка с политиком в образе джедая.