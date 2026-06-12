Японский министр напомнила Трампу об авторских правах из-за ролика с Наруто
После публикации Дональдом Трампом видео в образе героя популярного аниме Токио напомнил о необходимости получать согласие правообладателей на использование любых чужих произведений.
Министр по стратегии продвижения японской культуры Кими Онода отреагировала на использование чужих произведений государственными деятелями, передает РИА «Новости». Поводом послужил опубликованный президентом США видеоролик, где политик предстал в роли главного героя известного аниме Наруто.
Чиновница не стала напрямую комментировать действия главы Белого дома, однако подчеркнула важность получения согласия от создателей контента.
«Даже в случаях, когда нельзя однозначно говорить о нарушении авторских прав, существует риск, что произведение будет использовано способом, противоречащим намерениям правообладателя, что нанесет ущерб образу произведения и самому правообладателю», – заявила Онода.
По словам министра, базовые принципы защиты интеллектуальной собственности в равной степени распространяются на любые правительственные учреждения. Она также добавила, что японская сторона неоднократно передавала Вашингтону свою позицию по подобным вопросам через официальные дипломатические каналы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале президент США Дональд Трамп удалил скандальный видеоролик с Бараком Обамой.
Летом прошлого года Белый дом опубликовал сгенерированное изображение американского лидера в костюме Супермена. До этого в соцсетях администрации появилась картинка с политиком в образе джедая.