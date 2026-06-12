Меморандум Ирана и США предусматривает снятие блокады и вывод войск за 30 дней

Меморандум о взаимопонимании между Ираном и США, состоящий из 14 пунктов, предполагает снятие морской блокады и вывод американских войск в течение 30 дней.

Об этом сообщает агентство Mehr со ссылкой на источник, близкий к переговорщикам.

Также документ предусматривает прекращение боевых действий на всех фронтах, приостановку нефтяных санкций и разблокировку $24 млрд иранских фондов. США и союзники должны представить план восстановления Ирана на сумму не менее $300 млрд.

Окончательные переговоры начнутся только после разморозки половины средств и снятия блокады. Иран подтверждает, что не будет производить ядерное оружие. Ракетную программу и поддержку групп сопротивления из переговоров исключили.

Ранее президент США Дональд Трамп допустил, что соглашение с Ираном может быть подписано на выходных в Европе.

В МИД Ирана сообщили, что текст меморандума с США практически согласован.