Соединенные Штаты и Исламская Республика Иран при посредничестве Пакистана, Омана, Бахрейна, Турции, Кувейта подготовили меморандум о взаимопонимании, включающий в себя пункты о порядке снятия блокады с Ормуза, завершении боевых действий на всех фронтах. «Рамблер» собрал основные новости к этому часу.

Пункты соглашения

Согласно документу, Иран возьмет обязательство никогда не приобретать ядерное оружие и урегулировать проблему обогащенного урана.

Меморандум предписывает, что любые шаги относительно ядерной программы Ирана будут предприняты лишь при заключении второй, «окончательной», сделки.

Ормузский пролив будет немедленно открыт для судоходства без взимания платы, а объемы перевозок должны вернуться к довоенному уровню в течение 30 дней. США взамен снимут блокаду иранских портов, отмечается в соглашении.

Позиция иранской стороны

Пресс-секретарь МИД Ирана Исмаил Бакаи заявил, что большая часть документа была окончательно согласована, но американцы постоянно меняли свою позицию, вносили изменения в текст соглашения.

По его словам, Иран категорически отказался идти на компромиссы по ключевым вопросам, отстаивал свою позицию.

В итоге, отметил дипломат, соглашение, действительно, было подготовлено, но Тегеран не согласовал его окончательную версию.

«Независимо от риторики другой стороны, включая [президента США Дональда] Трампа, мы еще не пришли к окончательному заключению по соглашению с Соединенными Штатами», — констатировал Бакаи.

В Тегеране рассказали также, что Трамп провел переговоры с королем Бахрейна Хамадом бин Исой Аль Халифой.

Стороны обсудили последние региональные и международные события, вопросы, представляющие взаимный интерес, а также события, связанные с усилиями по достижению меморандума о взаимопонимании между США и Ираном.

Позиция США

Президент США Дональд Трамп заявил, что США «завершили войну с Ираном». Он добавил, что вице-президент Джей Ди Вэнс будет присутствовать на церемонии подписания в Европе, которая состоится через несколько дней.

По его словам, подготовленное соглашение — это «очень сильный меморандум о взаимопонимании», сделка является «немного концептуальной».

Трамп уточнил, что удары США подтолкнули Тегеран к согласию на сделку на этот раз. Он предупредил, что блокада иранских портов со стороны США будет продолжаться «до тех пор, пока эта сделка не будет завершена».

Журналисты напомнили, что накануне американский лидер поклялся захватить остров Харг, через который проходит около 90% иранского экспорта нефти, и установить полный контроль над нефтегазовыми рынками страны, «подобно тому, как мы это сделали с Венесуэлой».

Авторы статьи отметили, что президент также пообещал нанести мощный удар по инфраструктуре Ирана.

Кроме того, уточнили публицисты, буквально за несколько часов до заявления о достижении мира с Ираном, США атаковали танкер M/T Settebello под флагом Палау. Жертвами нападения стали трое моряков, граждане Индии.

Мнение эксперта

Профессор политологии Роберт Пейп рассказал в интервью Лоре Коутс из CNN, что США «не находятся на завершающем этапе, мы находимся в середине игры».

Риторика Трампа

По данным американских СМИ, Трамп почти 40 раз заявлял о скором достижении соглашения с Ираном. Он также неоднократно утверждал, что Иран уступил его требованиям.

Участники дипломатического ралли

В работе над текстом соглашения участвовали США, Иран, Израиль, Саудовская Аравия, ОАЭ, Катар, Турция, Пакистан, Бахрейн, Кувейт, Иордания и Египет.

Позиция Нетаньяху

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пожаловался, что не получил никакой официальной информации о готовящемся соглашении с Ираном.

Позже глава кабмина пояснил, что после того, как ознакомился с публикациями в СМИ, позвонил Трампу, провел с ним переговоры, «выразил свою признательность» за выход на сделку, в рамках которой Иран откажется от обогащенного урана, ограничит производство ракет, прекратит поддержку движений в регионе.