Додон заявил о невозможности разрушить связи Молдавии и России

Многолетние исторические и духовные отношения между Кишиневом и Москвой невозможно перечеркнуть политическими решениями, уверен бывший молдавский президент Игорь Додон.

Лидер оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон выступил с поздравлением по случаю Дня России, передает РИА «Новости». В своем сообщении он отметил прочность связей между двумя государствами.

«Для большинства граждан Республики Молдова Россия всегда была и остается дружественной страной. Наши народы связывают многолетние исторические, культурные, духовные и человеческие отношения, которые невозможно перечеркнуть политическими решениями», – написал Додон в своем Telegram-канале.

Политик добавил, что страны объединяют православная вера, память о Великой Победе и стремление сохранить традиционные ценности. Он выразил уверенность, что в будущем двусторонние отношения вернутся на достойный уровень.

Отношения Москвы и Кишинева начали ухудшаться после прихода к власти президента Майи Санду в конце 2020 года. В Кремле неоднократно отмечали, что нынешние молдавские власти стремятся сделать республику недружественным государством. Российский МИД призывал Кишинев отказаться от конфронтационной риторики и не препятствовать развитию связей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июня Игорь Додон призвал создать неформальную межпарламентскую группу дружбы Молдавии и России.

Ранее бывший молдавский лидер обвинил Запад в навязывании Кишиневу антироссийского политического курса.

Посол РФ Олег Озеров ранее сообщил о готовности Москвы восстановить экономические связи с республикой.