Меморандум об урегулировании конфликта между Ираном и США состоит из 14 пунктов, сообщает агентство Mehr. По его данным, меморандум между Ираном и США подразумевает снятие морской блокады в течение 30 дней и вывод американских сил из приграничных с Ираном зон.

США и их союзники, согласно соглашению с Тегераном, должны будут представить планы по восстановлению Ирана на сумму не менее $300 млрд, утверждает агентство. Соглашение между Ираном и США содержит пункт о приостановке действия санкций на продажу иранской нефти и нефтепродуктов, пишет Mehr.

Иран сделал заявление о согласовании меморандума с США