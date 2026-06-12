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Власти Украины анонсировали аукцион по продаже изъятой квартиры блогера Лебедева

Деловая газета "Взгляд"

Арестованные апартаменты российского блогера Артемия Лебедева в историческом центре Киева пустят с молотка за 236 тыс. долларов, отказав родственникам в праве вывезти личные вещи.

Власти Украины анонсировали аукцион по продаже изъятой квартиры блогера Лебедева
© РИА Новости

Торги по реализации недвижимости состоятся 30 июня, передает РИА «Новости». Начальная стоимость лота составит около 236 тыс. долларов.

Глава фонда госимущества Украины Дмитрий Наталуха подтвердил эту информацию в соцсети Facebook (запрещена в РФ как экстремистская).

«Осматривали очередное подсанкционное имущество, которое скоро пойдет с молотка. На этот раз – квартиру... Артемия Лебедева», – написал чиновник.

Апартаменты площадью 138,5 кв. метра находятся на улице Ярославов Вал.

Родственникам дизайнера категорически запретили забрать сентиментальные и личные вещи. Подобная практика применяется киевским режимом ко всем изъятым объектам.

Блогер находится под украинскими санкциями с 2022 года. Въезд на Украину ему закрыли еще девять лет назад из-за публичной поддержки воссоединения Крыма с Россией.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе правительство Украины упростило правила продажи конфискованных у граждан России активов.

Ранее глава Фонда госимущества страны Виталий Коваль анонсировал планы по реализации 691 подсанкционного объекта.

В конце 2024 года Высший антикоррупционный суд Украины конфисковал недвижимость и автомобиль бывшего журналиста Юрия Кота.