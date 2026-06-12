Власти Украины анонсировали аукцион по продаже изъятой квартиры блогера Лебедева

Арестованные апартаменты российского блогера Артемия Лебедева в историческом центре Киева пустят с молотка за 236 тыс. долларов, отказав родственникам в праве вывезти личные вещи.

Торги по реализации недвижимости состоятся 30 июня, передает РИА «Новости». Начальная стоимость лота составит около 236 тыс. долларов.

Глава фонда госимущества Украины Дмитрий Наталуха подтвердил эту информацию в соцсети Facebook (запрещена в РФ как экстремистская).

«Осматривали очередное подсанкционное имущество, которое скоро пойдет с молотка. На этот раз – квартиру... Артемия Лебедева», – написал чиновник.

Апартаменты площадью 138,5 кв. метра находятся на улице Ярославов Вал.

Родственникам дизайнера категорически запретили забрать сентиментальные и личные вещи. Подобная практика применяется киевским режимом ко всем изъятым объектам.

Блогер находится под украинскими санкциями с 2022 года. Въезд на Украину ему закрыли еще девять лет назад из-за публичной поддержки воссоединения Крыма с Россией.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе правительство Украины упростило правила продажи конфискованных у граждан России активов.

Ранее глава Фонда госимущества страны Виталий Коваль анонсировал планы по реализации 691 подсанкционного объекта.

В конце 2024 года Высший антикоррупционный суд Украины конфисковал недвижимость и автомобиль бывшего журналиста Юрия Кота.