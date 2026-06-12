В Армении прошли обыски у оппозиционерки Манукян

Сотрудники Следственного комитета Армении провели обыск в доме оппозиционного политика от партии «Мать-Армения» Арекназ Манукян. Об этом она сама сообщила в пятницу утром в ходе видеотрансляции в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

На кадрах видно, как в жилище Манукян заходят люди, представляющиеся сотрудниками следственных органов. На просьбу политика предъявить постановление об обыске они ответили требованием выключить телефон. Причины проведения следственных действий в видео не уточняются.

Впоследствии издание NEWS.am выяснило в Следственном комитете, что обыски у Манукян проводились в рамках расследования уголовного дела в отношении арестованного лидера «Матери-Армении» Андраника Теваняна, которого обвиняют в госизмене и шпионаже.

Партия «Мать-Армения» участвовала в прошедших 7 июня парламентских выборах: кандидаты от нее, включая Манукян, были включены в списки от политической силы «Процветающая Армения». Теванян значился там под вторым номером.

В конце мая ереванский суд на два месяца арестовал Теваняна. Премьер-министр республики Никол Пашинян обвинил его в измене родине, а Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям «Госизмена» и «Шпионаж». Сам оппозиционер назвал эти обвинения смешными и абсурдными.

Адвокат Теваняна Арам Орбелян утверждал в беседе с журналистами, что основания для уголовного преследования отсутствуют: по его словам, в обвинительном заключении и материалах дела отсутствует указание на обстоятельства, которые соответствовали бы статьям Уголовного кодекса Армении.