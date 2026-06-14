В Британии заявили о перехвате танкера «теневого флота» РФ

Вооруженные силы королевства перехватили в Ла-Манше нефтяной танкер предположительно связанный с Россией, похвастался в соцсети Х премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

Стармер уточнил, что в воскресенье утром, 14 июня, отдал приказ вооруженным силам перехватить танкер «теневого флота», пытавшийся пройти через Ла-Манш.

«Эта успешная операция наносит очередной удар по России и напоминает тем, кто разжигает [конфликт] на Украине, что мы не позволим им скрываться», — отметил премьер.

Глава кабмина также поблагодарил представителей всех силовых ведомств Британии за неустанную работу по обеспечению безопасности жителей державы.

«Теневой флот» России захотели обложить санкциями

Политик заметил, что его мысли с семьями, друзьями и близкими трех военнослужащих Королевского военно-морского флота, которые погибли во время учений 3 июня в Девоне.

Ранее председатель Морской коллегии Николай Патрушев разъяснил, что страны ЕС изобрели понятие «теневой флот», чтобы заниматься разбоем на морских коммуникациях.

В МИД РФ отметили, в свою очередь, что понятие «теневой флот» отсутствует в международном морском праве. В ведомстве добавили, что государства Западной Европы возвращаются к легализации пиратства на государственном уровне.