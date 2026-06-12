На Западе вызвал панику видеоролик, сгенерированный искусственным интеллектом и опубликованный заместителем председателя Совета безопасности России Дмитрием Медведевым. Видео появилось в его Telegram-канале в пятницу, в День России. Британская газета Daily Express написала, что один из ближайших соратников Владимира Путина поделился в соцсетях «пугающим видеороликом».

На сгенерированных ИИ кадрах Медведев опускает фотографии западных политиков в шредер для бумаги, пишет РИА Новости. В числе тех, чьи портреты уничтожаются, - глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и канцлер ФРГ Фридрих Мерц. Видео не содержит прямых угроз, однако его символика была воспринята на Западе как устрашающая.

Daily Express отметила, что ролик был создан с использованием технологий искусственного интеллекта. Это позволило добиться высокой реалистичности изображения. Газета подчеркнула, что видео приурочено к государственному празднику России.

Ранее Дмитрий Медведев, занимающий пост заместителя председателя Совета безопасности РФ, неоднократно использовал свои социальные сети для жёстких высказываний в адрес западных лидеров. Однако публикация реалистичного ИИ-ролика стала новым шагом в этом ряду. Видео быстро разошлось в интернете и вызвало широкий резонанс.

Реакция западных политиков и СМИ свидетельствует о том, что демонстративное уничтожение портретов лидеров ЕС было воспринято как серьёзная эскалация риторики. Официальные представители ЕС и правительств стран, чьи лидеры попали в видео, пока не комментируют публикацию.