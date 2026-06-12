Европейские страны будут вынуждены войти в контакты с Москвой не позднее зимы, в том числе из-за роста цен на электроэнергию в Евросоюзе (ЕС). Об этом журналистам ТАСС рассказала депутат Европарламента от Словакии Юдита Лашшакова.

По ее словам, попытки возобновить диалог со стороны ЕС есть. Она отметила, что если не лето, то зима точно убедит европейцев в том, что необходимо оставить позади свою идеологию и заняться практическими вопросами для блага своего населения.

«Зимний период в плане энергетики будет способствовать диалогу. Вопрос будет не в том, что не хватает ресурсов, а в том, сколько они будут стоить», — считает спикер. Если говорить о стоимости электроэнергии в ЕС, то граждане увидеть весь расклад в своих платежках уже в конце года, следует из ее заявления. На это закрыть глаза будет невозможно.

Лашшакова спрогнозировала, что если текущим летом диалог не начнется, то его стоит ожидать по итогам предстоящей зимы 2026-2027 годов.

Ранее депутат Европарламента от Словакии Юдита Лашшакова заявила, что Словакия однозначно поддерживает диалог с Россией. Такой однозначной и последовательной позиции придерживается не только она, но и ее коллеги из Братиславы.