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В Европарламенте назвали сроки начала диалога с Россией

Lenta.ru

Европейские страны будут вынуждены войти в контакты с Москвой не позднее зимы, в том числе из-за роста цен на электроэнергию в Евросоюзе (ЕС). Об этом журналистам ТАСС рассказала депутат Европарламента от Словакии Юдита Лашшакова.

В Европарламенте назвали сроки начала диалога с Россией
© Lenta.ru

По ее словам, попытки возобновить диалог со стороны ЕС есть. Она отметила, что если не лето, то зима точно убедит европейцев в том, что необходимо оставить позади свою идеологию и заняться практическими вопросами для блага своего населения.

«Зимний период в плане энергетики будет способствовать диалогу. Вопрос будет не в том, что не хватает ресурсов, а в том, сколько они будут стоить», — считает спикер. Если говорить о стоимости электроэнергии в ЕС, то граждане увидеть весь расклад в своих платежках уже в конце года, следует из ее заявления. На это закрыть глаза будет невозможно.

Лашшакова спрогнозировала, что если текущим летом диалог не начнется, то его стоит ожидать по итогам предстоящей зимы 2026-2027 годов.

Ранее депутат Европарламента от Словакии Юдита Лашшакова заявила, что Словакия однозначно поддерживает диалог с Россией. Такой однозначной и последовательной позиции придерживается не только она, но и ее коллеги из Братиславы.