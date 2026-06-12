Евродепутат сделала неожиданное заявление о диалоге с Москвой

Европе придется начать диалог с Москвой не позднее зимы, в том числе в связи с ростом цен на электроэнергию в Евросоюзе. Об этом заявила в интервью ТАСС депутат Европарламента от Словакии Юдита Лашшакова.

"Да, такие попытки (возобновить диалог со стороны ЕС - прим. ТАСС) наблюдаются, в том числе мой визит является примером этому. Но если не этим летом, то зима точно убедит европейцев, что нужно отставить в сторону идеологию и заняться практическими вопросами для блага населения. Зимний период в плане энергетики будет способствовать диалогу. Вопрос будет не в том, что не хватает ресурсов, а в том, сколько они будут стоить", - сказала Лашшакова.

По словам евродепутата, цены на электроэнергию в ЕС будут такими, что граждане увидят это в своих счетах в конце года. И, соответственно, политики уже не смогут на это закрыть глаза.

"Если текущим летом этот диалог не возобновится, то он точно возобновится по итогам предстоящей зимы 2026-2027 годов", - добавила Лашшакова.