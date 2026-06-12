Иран сделал заявление о согласовании меморандума с США

Текст меморандума о взаимопонимании Ирана и США согласован по основным пунктам. Об этом заявил представитель МИД Исламской Республики Исмаил Багаи, передает телеканал Press TV.

© Lenta.ru

По его словам, основные разделы потенциального соглашения, направленного на прекращение конфликта, готовы, «несмотря на противоречивые позиции Вашингтона и неоднократные акты военной агрессии, направленные на срыв дипломатического процесса».

«Проблема заключается в том, что противоречивая позиция США всегда вызывала сбои в этом процессе», — отметил Багаи.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты договорились о завершении войны с Ираном. В то же время он отметил, что сторонам еще предстоит подписать документы. Американский лидер допустил, что подписание сделки может пройти в Европе. В свою очередь, официальный представитель иранского МИД Эсмаил Багаи назвал «спекулятивными» заявления Трампа о предстоящем подписании мирного соглашения.