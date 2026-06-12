СМИ узнали о необычном общении между США и Ираном

Как передаёт агентство Bloomberg со ссылкой на американских чиновников, аналитиков и источники, обмен сообщениями между Тегераном и Вашингтоном идёт по сложной схеме с участием курьеров. Это делается для того, чтобы сохранить в тайне местонахождение верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи. Ситуацию усугубляют проблемы с интернетом в стране.

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Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в результате которых погибли более трёх тысяч человек. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня, которое формально действует до сих пор. Параллельно идёт переговорный процесс: стороны пытаются согласовать рамочный меморандум о взаимопонимании, хотя периодически обмениваются отдельными ударами.

По данным Bloomberg, предложения американских переговорщиков передаются окольными дипломатическими путями, часто с привлечением курьеров с иранской стороны, чтобы скрыть местоположение верховного лидера. Общение между странами напоминает не столько переговоры, сколько обременительный процесс, в рамках которого обмен сообщениями может занимать несколько дней. Нестабильное интернет-соединение в Иране во время войны осложнило дело: иногда доставка сообщений в мессенджере занимала до 48 часов.

До передачи курьерам сообщения Вашингтона проходят через пакистанских чиновников, которые передают их в Тегеран по телефону и во время личных визитов. По мнению высокопоставленного чиновника из администрации президента США Дональда Трампа, даже если бы США согласились на все требования Ирана, подписание соглашения заняло бы пять дней.

Собеседники агентства также сообщили, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф поддерживает прямой канал связи с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи, которым США часто пользовались. Кроме того, ОАЭ решили провести первую с начала конфликта личную встречу с представителями Ирана в том числе из-за недовольства медленным ходом переговоров.

Ранее сообщалось, что военные США уничтожили два беспилотника Ирана.