Возможная отставка главы евродипломатии Каи Каллас станет катастрофой для главы киевского режима Владимира Зеленского, заявил кипрский журналист Алекс Христофору.

Такое мнение он высказал в эфире своего YouTube-канала.

По словам Христофору, Брюссель ищет пути выхода из украинского конфликта, что невыгодно Киеву. При этом мнение Зеленского, скорее всего, спрашивать не будут.

Журналист крайне низко оценил деятельность Каллас, предположив, что её увольнение может стать не последним.

«Это катастрофа... Киев ей уже не спасти. Каллас нанесла такой ущерб дипломатии ЕС своей русофобией, что теперь Зеленскому срочно нужен новый защитник в Брюсселе, пока не поздно», — сказал он.

Ранее Financial Times сообщила, что страны Европейского союза обсуждают полную реорганизацию дипломатической службы блока, включая лишение Каллас полномочий.