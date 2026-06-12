В ООН сообщили о снижении числа беженцев в мире впервые за десятилетие

В 2025 году впервые за десятилетие зафиксировано снижение общего числа беженцев в мире. Тем не менее миллионы людей продолжают находиться в длительном изгнании, не имея реальных перспектив вернуться к нормальной жизни.

Об этом свидетельствуют данные нового отчета Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, сообщает агентство ТАСС.

Согласно отчету, количество беженцев в мире в 2025 году уменьшилось на 3%, составив 41,6 млн человек. Для сравнения: в конце 2024 года эта цифра превышала 42,7 млн.

В докладе указано, что сокращение числа беженцев связано с массовым возвращением людей, особенно в Афганистан, Сирию и Судан. При этом многие случаи возвращения вынужденные и происходят в сложных условиях.

Сообщается также, что более 70% беженцев прибыли из Афганистана, Венесуэлы, Сирии, Судана, Украины и Южного Судана. Наибольшее количество беженцев приняли Германия, Иран, Колумбия, Пакистан, Турция, Чад и Уганда.