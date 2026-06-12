Военные США уничтожили два беспилотника Ирана
Журналистка телеканала Fox News Дженнифер Гриффин со ссылкой на источник сообщила, что американские военные перехватили два иранских беспилотника, запущенных в сторону Ормузского пролива.
По словам неназванного американского чиновника, Тегеран пытался нанести удар по коммерческим судам, проходящим через этот стратегически важный водный путь.
Ранее иранская гостелерадиокомпания IRIB сообщала о серии взрывов недалеко от города Сирик в провинции Хормозган.
Напомним, в четверг Трамп написал в своей соцсети Truth Social, что отменил запланированные на вечер бомбардировки Ирана и вскоре объявит о месте и времени подписания соглашения.
Ранее сообщалось, что новое заявление Трампа застало Нетаньяху врасплох.