Военные США уничтожили два беспилотника Ирана

Журналистка телеканала Fox News Дженнифер Гриффин со ссылкой на источник сообщила, что американские военные перехватили два иранских беспилотника, запущенных в сторону Ормузского пролива.

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По словам неназванного американского чиновника, Тегеран пытался нанести удар по коммерческим судам, проходящим через этот стратегически важный водный путь.

Ранее иранская гостелерадиокомпания IRIB сообщала о серии взрывов недалеко от города Сирик в провинции Хормозган.

Напомним, в четверг Трамп написал в своей соцсети Truth Social, что отменил запланированные на вечер бомбардировки Ирана и вскоре объявит о месте и времени подписания соглашения.

Ранее сообщалось, что новое заявление Трампа застало Нетаньяху врасплох.