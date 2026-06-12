Украину ждет полная деградация экономики. Об этом заявил бывший помощник украинского лидера Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире YouTube-канала.

«Времени мало, очень мало. Потому что все рушится. (...) Идет полная деградация всей экономики», — забил тревогу он.

Эксперт обвинил в происходящем президента Украины Владимира Зеленского, чья политика, основанная на громких заявлениях и постоянных встречах с партнерами, привела к такому положению. «Есть бравурные выступления Зеленского, а есть реальность», — заключил он.

Ранее стало известно, что гуманитарная и финансовая помощь Украине со стороны Европы в последнее время сократилась. К такому выводу пришли исследователи Кильского института мировой экономики, проанализировав статистику за первые четыре месяца 2026 года.