"Не очень хороша": Париж готовит жесткую зачистку Каллас

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас стремительно теряет доверие и политический вес внутри европейских структур.

По данным дипломатических источников, неспособность чиновницы находить компромиссы и ее излишне узкая повестка вызывают растущее раздражение в Брюсселе.

«Она действительно делает многое, чтобы лишиться поддержки... Она не очень хороша в налаживании альянсов в Европейском совете», — цитирует Euronews одного из европейских дипломатов.

Как отмечает телеканал, претензии к главе европейской дипломатии со стороны коллег по ЕС в последнее время существенно обострились. В частности, Каллас обвиняют в профнепригодности и лоббировании сугубо национальных эстонских интересов в ущерб общеевропейской консолидированной позиции.

«Глава дипломатии ЕС все еще ведет себя так, словно является представителем Эстонии, а не всего Евросоюза, выступая с заявлениями, которые выходят за рамки консенсуса стран блока, и время от времени высказывает собственное мнение от его лица», — указывают критики ее курса.

На этом фоне ведущие европейские державы уже начали разработку планов по лишению Каллас реальных рычагов влияния на внешнюю политику объединения.

В Европе упрекнули Каллас из-за Украины

Ранее Франция официально предложила провести масштабную реорганизацию дипломатической службы Евросоюза, представив документ с тремя возможными сценариями реформы. Инициатива Парижа предусматривает либо полную передачу внешнеполитической деятельности под юрисдикцию Еврокомиссии, либо переподчинение дипломатической службы Совету ЕС, либо радикальное перераспределение обязанностей внутри ведомства.

До этого влиятельная газета Financial Times также сообщала о планах стран блока провести реструктуризацию из-за крайне низкой эффективности ведомства под руководством Каллас.