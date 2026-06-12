Одно решение Зеленского вызвало возмущение в Польше

Решение украинского лидера Владимира Зеленского о переименовании центра специальных операций «Север» Вооруженных сил Украины (ВСУ) в честь Украинской повстанческой армии (УПА, признана экстремистской и запрещена в России) разрушило отношения Украины и Польши. Об этом сообщила швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung.

© Лента.ру

По данным издания, двусторонние отношения между двумя странами никогда не были столь напряженными с начала конфликта. «В Польше царит огромное возмущение», — говорится в статье.

Ранее сообщалось, что половина поляков стала хуже относиться к украинцам после чествования и присуждения подразделению ВСУ почетного наименования «имени героев УПА». Как заявил глава польского оборонного ведомства Владислав Косиняк-Камыш, отказ украинской стороны чтить память поляков, которые стали жертвами геноцида, устроенного националистами из УПА, обернется для Киева конфронтацией с Варшавой.