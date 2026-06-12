Париж не принял мер для защиты консульства в Марселе после атаки

Власти Франции не предприняли шагов по защите российского генконсульства в Марселе и фактически оправдали нападавших, заявил генконсул России в Марселе Станислав Оранский.

Об этом Оранский рассказал РИА Новости.

Он напомнил, что в феврале 2025 года на территорию дипмиссии бросили три пластиковые бутылки со взрывчаткой. Две из них взорвались. Никто из сотрудников не пострадал. Полиция тогда задержала двоих подозреваемых, которые участвовали в проукраинском митинге.

Генконсул отметил, что реакции со стороны французских властей не последовало.

«Французские власти не только не осудили и не предприняли каких-либо мер по защите российских дипломатов и загранучреждений, но фактически оправдали обвиняемых в нападении на генконсульство», — заявил он.

По его словам, суд квалифицировал действия террористов как мелкое хулиганство. После первого заседания создалось впечатление, что судьи были настроены скорее наградить нападавших, чем в чём-либо обвинить.

Оранский добавил, что в случае с дискриминацией россиян французы предпочитают делать вид, будто ничего чрезвычайного не происходит.

Марсельский уголовный суд приговорил нападавших к восьми месяцам лишения свободы с возможностью отбывания наказания дома с электронным браслетом. Позже Апелляционный суд Марселя заменил одному из осуждённых срок на условный.

Ранее российские дипломаты возложили ответственность за нападение на генконсульство России в Марселе на власти Франции.