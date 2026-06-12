Нетаньяху утвердил назначение замдиректора и главы управления "Моссад"

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху одобрил решение нового директора разведывательной службы "Моссад" Романа Гофмана назначить заместителя директора и главу оперативного управления организации. Об этом 11 июня сообщила канцелярия главы правительства.

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"Гофман 11 июня 2026 года объявил о своем решении назначить А. (полное имя не раскрывается - прим. ТАСС) следующим заместителем директора "Моссад" и главой оперативного управления. Назначение было одобрено премьер-министром Нетаньяху", - говорится в сообщении.

В канцелярии отметили, что А., который "занимал различные должности в центре оперативной деятельности и обладает знаниями, опытом и глубоким пониманием организации", приступает к исполнению своих обязанностей немедленно.

Уроженец Белоруссии Гофман вступил в должность директора разведслужбы "Моссад" 2 июня.