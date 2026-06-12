Нетаньяху утвердил назначение замдиректора и главы управления "Моссад"
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху одобрил решение нового директора разведывательной службы "Моссад" Романа Гофмана назначить заместителя директора и главу оперативного управления организации. Об этом 11 июня сообщила канцелярия главы правительства.
В канцелярии отметили, что А., который "занимал различные должности в центре оперативной деятельности и обладает знаниями, опытом и глубоким пониманием организации", приступает к исполнению своих обязанностей немедленно.
Уроженец Белоруссии Гофман вступил в должность директора разведслужбы "Моссад" 2 июня.