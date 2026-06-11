Бразильский «живой Нострадамус» предсказал Израилю войну нового типа

Бразильский экстрасенс Атос Саломе, называющий себя «живым Нострадамусом», рассказал журналистам Daily Mirror, что многолетнее противостояние Израиля с Ираном не только не закончится в ближайшие месяцы, но и перерастет в «невиданную ранее войну на истощение».

По данным газеты, парапсихолог неоднократно высказывался о кризисе на Ближнем Востоке. В частности, он предсказал, что ЦАХАЛ нанесет прямой удар по объектам на иранской территории во втором квартале 2026 года.

Затем заявил, что этой атакой война не закончится: «Хотя первый удар произошел по расписанию, худшее еще впереди».

Саломе уточнил в ходе нового интервью, что боевые действия сторон, обмены ударами, могут перерасти в невиданную ранее войну на истощение, в ходе которой будут задействованы хакеры, новые мощные дроны с ИИ, устройства, способные генерировать электромагнитные импульсы.

По его словам, в войне с Ираном будут задействованы и США. Он добавил, что Белый дом не планирует наземную операцию, захват территорий. Вместе с тем, Вашингтон желает добиться того, чтобы Тегеран не мог в дальнейшем поставлять нефть Китаю, хочет ослабить КНР.

Последние события — обмен ударами между США и Ираном — показывают, что видения материализуются, резюмировал бразилец.