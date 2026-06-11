Трамп рассказал об одном из основных пунктов возможной сделки с Ираном

Президент США Дональд Трамп в разговоре с журналистами подтвердил, что снятие морской блокады с Ирана является составной частью готовящейся сделки между Вашингтоном и Тегераном.

Отвечая на вопрос о том, будет ли блокада снята незамедлительно после подписания соглашения, американский лидер ответил утвердительно. По его словам, сама сделка может быть заключена уже в ближайшие выходные.

Ранее Трамп уже заявлял, что в рамках этой сделки Иран возьмёт на себя обязательство не стремиться к обладанию ядерного оружия - это положение он назвал самым важным пунктом соглашения. По утверждению президента США, Тегеран согласился с этим требованием и не будет ни в каком виде и форме иметь или приобретать ядерное оружие.

Напомним, что 28 февраля США и Израиль инициировали масштабную военную операцию против Ирана. Ударам подверглись крупнейшие города страны, включая столицу Тегеран. В Белом доме объяснили начало боевых действий необходимостью нейтрализовать ракетную и ядерную угрозы, исходящие от Тегерана.

Ранее Трамп заявил, что соглашение с Ираном может быть подписано на выходных в Европе.