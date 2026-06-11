Любые слова, действия, истерики Владимира Зеленского не приведут к желаемому результату — завершению конфликта до конца текущего года, рассказал журналистам IL Fatto Quotidiano политолог, профессор истории России в Королевском университете Белфаста Александр Титов.

Журналисты попросили политолога ответить на ряд вопросов о политике Киева, в частности, прокомментировать письмо украинского лидера.

Титов пояснил, что послание Зеленского было направлено не на то, чтобы усадить российскую сторону за стол переговоров, а напротив, на то, чтобы оттолкнуть ее. В противном случае, добавил он, политик не стал бы публиковать документ, содержащий оскорбления в адрес возможного собеседника.

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По его мнению, поездка Зеленского в Лондон, встреча с «евротройкой», также не преследовала цель заключить мир.

Титов разъяснил, что все саммиты ЕС, как прошлые, так и будущие, проводятся только для того, чтобы выдвигать ультиматумы Москве, требовать от нее уступок по ключевым вопросам.

По его данным, Россия испытывает определенные трудности, но «экономический кризис не обязательно должен привести к политическому кризису». Кроме того, в последние месяцы доходы РФ выросли.

В связи с тем, что Москва способна выдержать кризисы, не готова идти на уступки, уверена в своей победе, конфликт будет продолжаться, констатировал Титов.

Ученый констатировал, что не видит признаков, которые бы говорили об обратном. Он добавил, что Зеленскому не удастся завершить военные действия до конца текущего года.