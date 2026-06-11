Победу Пашиняна на выборах поставили под сомнение

Выборы в Национальное собрание (однопалатный парламент) Армении 7 июня не соответствуют демократическим стандартам, так как весь избирательный процесс был отмечен систематическими и массовыми нарушениями властей, что ставит под сомнение опубликованные результаты. С таким заявлением выступил Армянский национальный конгресс (АНК) экс-президента республики Левона Тер-Петросяна.

"По нашему мнению, прошедшие 7 июня 2026 года выборы в Национальное собрание Республики Армения не соответствуют демократическим стандартам свободных, справедливых, прозрачных и конкурентных выборов. Весь избирательный процесс был отмечен систематическими и массовыми нарушениями со стороны властей, что ставит под серьезное сомнение достоверность опубликованных результатов и истинное отражение свободы волеизъявления избирателей", - говорится в заявлении.

В АНК в качестве наиболее ярких примеров нарушений назвали использование властями во главе с премьер-министром Николом Пашиняном административного ресурса, средств государственного и муниципального бюджетов, давление, запугивание, разжигание ненависти, незаконные аресты и уголовное преследование представителей оппозиции, доверенных лиц, активистов и избирателей. Также упомянуто направленное и контролируемое голосование избирателей, незаконное влияние на их волю, отключение электроэнергии на ряде участков, вмешательство внешних акторов в избирательный процесс.

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"Математический анализ, основанный на методе оценки аномалий кривой Гаусса, выявляет доказательства фальсификации десятков тысяч голосов в пользу правительства, что требует независимой профессиональной экспертизы и международной оценки. Совокупность вышеуказанных обстоятельств дает основание сделать вывод, что опубликованные результаты выборов не могут считаться бесспорным выражением свободного, равного и беспрепятственного волеизъявления граждан Республики Армения. Поэтому правительство, которое будет сформировано на таких выборах, нельзя считать образцовым", - добавили в АНК.

Партия призвала компетентные органы Армении и международных наблюдателей провести всестороннее и беспристрастное изучение всех представленных фактов и претензий, дав им оценку.

Парламентские выборы в Армении прошли 7 июня. Правящая партия "Гражданский договор" Пашиняна, по предварительным данным ЦИК со всех 2 005 избирательных участков, набирает 49,825% голосов. Блок бизнесмена Самвела Карапетяна "Сильная Армения" набирает 23,281%, блок бывшего президента Роберта Кочаряна "Армения" - 9,934%. Партия бизнесмена Гагика Царукяна "Процветающая Армения" получает 3,996% и не проходит в парламент Армении. Явка составила 58,97%.