Трамп обсудил с лидерами некоторых государств договоренности с Ираном
Президент США Дональд Трамп заявил, что обсудил с лидерами некоторых государств договоренности с Ираном о прекращении конфликта.
Глава вашингтонской администрации отметил, что "говорил с лидерами многих стран".
"Я только что говорил с Биби (премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху - прим. ТАСС), я говорил с великолепными лидерами Катара, ОАЭ, Саудовской Аравии, Бахрейна, Кувейта и других стран", - сказал он, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме. "Мы поговорим с президентом Турции [Реджепом] Тайипом Эрдоганом", - добавил американский лидер. "Пакистан был великолепен", - подчеркнул он, имея в виду посреднические усилия представителей этой страны. "Все они в полной мере счастливы. Весь Ближний Восток счастлив, как и за его пределами", - заверил президент США, имея в виду реакцию на договоренности между США и Ираном. "[Ормузский] пролив откроется, как только они будут подписаны", - добавил он.