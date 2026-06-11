Трамп сообщил о соглашении по завершению войны с Ираном

США договорились о завершении войны с Ираном, но еще надо подписать документы, заявил американский лидер Дональд Трамп.

По его словам, подписание договоренностей США и Ирана пройдет, возможно, в Европе​​​​.

"Возможно, состоится подписание. Может быть, в Европе", - сказал он журналистам в Белом доме.

Американский лидер заявил, что подписание договоренностей может состояться уже в эти выходные.

Трамп сделал неожиданное заявление по Ирану