Сара Вагенкнехт, лидер партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость», выступила с резким призывом в адрес президента Украины Владимира Зеленского. Об этом она написала на своей странице в соцсети Х.

«Нельзя больше обирать немецких налогоплательщиков ради финансирования украинской войны. Ни цента больше коррумпированной клике Зеленского!» — сказала она.

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К своему посту она прикрепила вырезку из статьи о выступлении посла Украины в ФРГ Алексея Макеева в парламенте федеральной земли Бранденбург. Там дипломат поблагодарил немецких налогоплательщиков за поддержку Украины и ее снабжение оружием.

Ранее глава отделения немецкой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) в федеральной земле Саксония Йорг Урбан призвал к отмене всех санкций против России. «Как можно быстрее снять все санкции, заканчивать политику конфронтации, менять военные доктрины, которые определяют Россию как врага и угрозу», — сказал политик.