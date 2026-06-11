Трамп сделал неожиданное заявление по Ирану

Масштабная бомбардировка отменяется, американские военные не будут наносить удары по Ирану в ночь на 12 июня, заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. Об этом пишет РБК.

По данным портала, в последние три дня американский лидер сделал ряд резких заявлений по иранскому кейсу.

В частности, пообещал разбомбить ряд важных объектов Ирана, захватить остров Харк, взять под контроль нефтяную инфраструктуру Ирана.

Трамп пояснил, что в настоящее время идут переговоры, стороны достигли определенного прогресса. Результаты встреч и консультаций, добавил он, были доведены до руководства Исламской Республики, получили одобрение.

Иран отреагировал на удары США

«[В свете этого] я, как президент Соединенных Штатов, отменил запланированные на сегодняшний вечер удары и бомбардировки по Ирану», — подчеркнул глава государства.

По его словам, участники переговоров, в том числе, Израиль, Турция и Пакистан, ознакомились с проектом соглашения, приняли во внимание изменения в нем, одобрили поправки.