МИД Ирана: Тегеран еще не принял решение по соглашению с Вашингтоном

Власти Ирана еще не приняли окончательное решение по заключению сделки с США. Об этом агентству IRNA заявил представитель министерства иностранных дел республики Эсмаил Багаи.

Представитель ведомства отметил, что Тегеран не намерен идти на компромисс в отношении своих "красных линий" на переговорах. Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что итоговые пункты соглашения с Ираном согласовали все участвующие стороны.

По его словам, обсуждения и итоговые моменты "как в концептуальном, так и в детальном плане" одобрены всеми вовлеченными странами, включая США, Израиль, Саудовскую Аравию, ОАЭ, Катар, Турцию, Пакистан, Бахрейн, Кувейт, Иорданию, Египет и другие государства. Однако позже агентство Fars сообщило, что Иран пока не одобрил какого-либо текста для соглашения с США о завершении конфликта.

5 июня президент России Владимир Путин в ходе Петербургского международного экономического форума рассказал: он не считает, что были провокации со стороны Тегерана, ставшие триггером для возникшего конфликта с Вашингтоном.