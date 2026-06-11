Мадьяр анонсировал первую личную встречу с Фицо

Венгерский премьер-министр Петер Мадьяр планирует встретиться со своим словацким коллегой Робертом Фицо 18-19 июня.

Двусторонние консультации пройдут на полях саммита Европейского союза, передает РИА «Новости».

«У меня запланированы встречи, несколько государств и глав правительств обратились ко мне с просьбой о двусторонних консультациях. В нашем первом и пока последнем телефонном разговоре со словацким премьер-министром Робертом Фицо мы договорились, что первый раз проведем переговоры в Брюсселе на саммите ЕС», – заявил Мадьяр на правительственном брифинге.

Основной темой дискуссии станет дальнейшее развитие связей между двумя странами. Политики также намерены затронуть вопросы совместной работы в рамках Вышеградской группы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Будапешт отложил запланированный визит Владимира Зеленского из-за разногласий.

Ранее венгерский премьер-министр Петер Мадьяр выразил готовность предоставить площадку для мирных переговоров по украинскому конфликту.

В свою очередь глава правительства Словакии Роберт Фицо заявил о намерении продолжать визиты в Россию вопреки давлению европейских политиков.