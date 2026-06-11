Во Франции предложили дать больше полномочий Каллас

Французские дипломаты предложили дать больше полномочий главе евродипломатии Кае Каллас. Об этом сообщает Reuters.

Согласно инициативе, французские дипломаты предлагают провести реорганизацию дипломатической службы Европейского союза. В рамках этого они также хотят усилить роль Каллас.

Причиной для такой реорганизации называют недостаточную эффективность дипломатической службы. При этом, сегодняшнюю роль Каллас дипломаты назвали «смешением функций Еврокомиссии и Европейской службы внешних действий».

«Документ отражает мнение многих чиновников и дипломатов ЕС о том, что Брюссель слишком медленно и неорганизованно реагирует на чрезвычайные ситуации из-за разногласий между его институтами, лидерами и правительствами 27 государств-членов», — сообщает издание.

Дипломаты предложили три варианта для исправления ситуации — передачу всей внешнеполитической деятельности Евросоюза под юрисдикцию Европейской комиссии, передачу функций дипломатической службы Совету Евросоюза, либо расширение полномочий Каи Каллас в рамках более широкой институциональной реформы.