Таинственное послание из капсулы времени сбылось спустя 60 лет
Сотрудники знаменитого лондонского парка Кристал Пэлас во время ремонтных работ случайно обнаружили под массивным бюстом архитектора Джозефа Пакстона «жуткую» капсулу, заложенную неким П. Паттерсоном в 1964 году, пишет The Guardian.
По данным газеты, в ржавой капсуле находились странные старинные монеты и написанная кривым почерком записка.
Автор послания похвастался, что выиграл крупную сумму на престижных скачках Эпсомское дерби в графстве Суррей, сделав ставку на победителя — жеребца по имени Санта-Клаус.
Британец также посоветовал тем, кто найдет капсулу, испытать удачу на Эпсомском дерби, выбрав для ставки лошадь с «рождественским» именем.
Сотрудники последовали его совету и поставили на коня по кличке Рождество. К их огромному и приятному удивлению, деньги не пропали зря — жеребец действительно пришел первым.
Ранее сообщалось, что в 2021 году в США под пьедесталом статуи Роберта Э. Ли в Ричмонде (Вирджиния) обнаружили медную капсулу времени, которую искали много лет.
В капсуле нашли книги, газеты, брошюры, конверт с деньгами Конфедерации, два резных артефакта, а также иллюстрацию из журнала Harper’s Weekly 1865 года.
В Великобритании в тот же год обнаружили под библиотекой Вудсайд в Дадли капсулу времени возрастом более ста лет. В ней нашли три газеты от 1 июля 1894 года — дня официального открытия библиотеки.