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Бывший министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль в интервью изданию Bild заявил, что Европа упустила возможность начать переговоры с Россией ещё пять лет назад, хотя тогдашний канцлер ФРГ Ангела Меркель пыталась сохранить диалог.

По его словам, последнее заседание Европейского совета с участием Меркель состоялось в 2021 году - ещё до начала военных действий. На том заседании Меркель предложила коллегам собрать небольшую группу для переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

Габриэль признал, что она была права: это был последний шанс европейцев вести диалог самостоятельно. Когда же Европа не воспользовалась этой возможностью, европейцы фактически самоустранились, и руководящую роль взяли на себя Соединённые Штаты.

Габриэль также назвал Ангелу Меркель и президента Финляндии Александра Стубба возможными посредниками между Европой и Россией в переговорах по урегулированию на Украине.

Ранее сообщалось, что премьер Италии устроила скандал из-за разногласий по поводу помощи Киеву.