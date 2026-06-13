Мадьяр пообещал рассказать о самой громкой афере правительства Орбана

Новый премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр на своей странице в соцсети Х сообщил о намерении обнародовать разоблачительную информацию о прошлом правительстве страны во главе с Виктором Орбаном.

По словам Мадьяра, сведения, которые будут преданы огласке, сведут на нет решения намеченного на 13 июня съезда партии ФИДЕС — Венгерский гражданский союз, которая планирует переизбрать Орбана председателем. Мадьяр сообщил, что утром 13 июня проведет внеочередную пресс-конференцию, посвященную одной из самых громких афер правительства Орбана.

"Судя по имеющейся у нас информации, завтрашний съезд партии ФИДЕС, на котором должно быть избрано ее руководство, утратил всякий смысл", — отметил политик.

До этого стало известно, что действующий премьер Венгрии Петер Мадьяр оказался значительно богаче своего предшественника Виктора Орбана. На банковских счетах Орбана находится около €25,6 тыс., он владеет домом в Будапеште и недвижимостью в родном поселке Фелчут. Свое выходное пособие в €100 тыс. после поражения на выборах Орбан передал детскому дому в Закарпатье. Мадьяр же задекларировал ценные бумаги на €197 тыс. и €14 тыс. евро наличными.

У него есть дом в Будапеште, квартира площадью 49 кв. м, участок земли у озера Балатон, автомобиль Volvo XC60, а также пианино Yamaha и две картины. Из долгов у нового премьера — кредиты на €60 тыс. 13 апреля в Венгрии прошли парламентские выборы, на которых с большим перевесом победила оппозиционная партия "Тиса" Петера Мадьяра, получившая конституционное большинство. Это позволяет ей принимать законы без поддержки других фракций.