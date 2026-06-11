В Пентагоне из-за угрозы в воздухе заблокировали несколько этажей

Американские военные ограничили доступ в штаб-квартиру Министерства обороны США из-за вероятной угрозы, сообщил телеканал CNN.

Сейчас в здании проводится эвакуация сотрудников, передает РИА «Новости».

По данным телеканала CNN, специалисты выясняют обстоятельства произошедшего.

«Несколько этажей и коридоров внутри Пентагона заблокированы, а другие эвакуируются», – отмечается в сообщении.

Представитель ведомства Шон Парнелл подтвердил, что внутренние системы выявили проблему с качеством воздуха. Руководство приняло решение соблюдать меры предосторожности до тех пор, пока не будет определена реальная значимость угрозы.

Осенью прошлого года глава американского военного ведомства экстренно собрал высшее командование США.

В октябре того же года около пятидесяти журналистов покинули здание Пентагона в знак протеста против новых ограничений. В 2024 году посольство США в Киеве временно закрылось из-за угрозы масштабной воздушной атаки.