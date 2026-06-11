Армения пожаловалась на Россию в Евразийскую экономическую комиссию. Ереван просит рассмотреть вопрос ограничений, которые применила Москва в отношении армянской продукции.

Как заявил глава Минэкономики республики Геворг Папоян, армянские власти попросили представителей ЕЭК оценить правомерность действий России. По словам Папояна, они руководствуются прописанными в документах ЕАЭС процедурами.

Пашинян сделал заявление об участии Армении в ОДКБ

Москва ввела масштабные ограничения в отношении нескольких видов армянской продукции. Запрет временно введен в отношении минеральной воды, винограда, вишни, черешни, абрикосов и других фруктов. Армянский премьер Никол Пашинян, партия которого одержала победу на парламентских выборах, пообещал компенсировать убытки местным фермерам, передает РИА Новости.