В Италии произошло историческое голосование: парламент страны впервые одобрил резолюцию, которая предусматривает запуск работы над поэтапным снятием санкций с России, но только после прекращения боевых действий. Об этом сообщает газета La Repubblica.

В принятом документе итальянские депутаты подтвердили необходимость продолжать оказывать всестороннюю поддержку украинским государственным институтам и гражданам. В то же время законодатели подчеркнули, что парламент должен играть полноценную роль в обсуждении любых инициатив, которые способны повлечь за собой серьёзные экономические последствия.

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Резолюция содержит прямой призыв к разработке механизма постепенной отмены ограничительных мер в отношении Москвы. Ключевым условием для старта этого процесса названо полное завершение конфликта.

Интересно, что буквально накануне в Европейском союзе сообщили о подготовке очередного, нового пакета антироссийских санкций, который, по имеющейся информации, затронет 170 физических лиц и 90 банковских учреждений.